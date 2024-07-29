Новак Джокович ответил, побеспокоит ли его сильная жара на Олимпиаде-2024 в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Париже (Франция), где проходит Олимпиада-2024, будет стоять сильная жара.

«Посмотрим. Завтра будет +35, но я не играю, это хорошо. Сегодня на корте было очень жарко. Первые пару дней шёл дождь. Не знаю, парижская погода очень непредсказуемая. Посмотрим. Я 4-5 дней перед приездом в Париж тренировался в условиях практически экстремальной жары, акклиматизировал себя к разным сценариям. Рад, как чувствовал себя сегодня на корте, организм хорошо держался, хотя у нас были долгие розыгрыши», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.