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Джокович: Алькарас и Синнер показывают великолепный теннис. И я стараюсь не отставать

Джокович: Алькарас и Синнер показывают великолепный теннис. И я стараюсь не отставать
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз комплементарно высказался о новых лидерах тура – Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере.

— Как думаете, есть связь между вашим поколением и новым?
— О каком именно новом поколении вы говорите? Их было несколько.
— Алькарас и остальные.
— Это уже совсем-совсем новое. Послушайте, это нормально, что постоянно появляются новые игроки. Алькарас и Синнер – лидеры, не просто так они сейчас лучшие игроки мира. Они показывают великолепный теннис, я всё ещё стараюсь не отставать. Думаю, в прошлые годы мне это неплохо удавалось. Этот год был неровным, но я очень доволен, что после операции на колене смог дойти до финала Уимблдона. Здесь я отлично играю, но никогда не знаешь, что будет дальше», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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