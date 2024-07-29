Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет матча на ОИ-2024

Сегодня, 29 июля, проходит матч первого круга смешанного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), играет против представителей Италии Сары Эррани и Андреа Вавассори. Первый сет закончился победой итальянцев со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и итальянцами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.