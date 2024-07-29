Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет матча на ОИ-2024
Поделиться
Сегодня, 29 июля, проходит матч первого круга смешанного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), играет против представителей Италии Сары Эррани и Андреа Вавассори. Первый сет закончился победой итальянцев со счётом 6:3.
Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|1
Мирра Андреева
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и итальянцами.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Комментарии
- 29 июля 2024
-
21:59
-
21:29
-
21:15
-
20:58
-
20:52
-
20:52
-
20:28
-
20:24
-
19:51
-
19:44
-
19:27
-
19:19
-
19:18
-
19:04
-
18:43
-
18:35
-
18:02
-
17:51
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:18
-
17:02
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:25
-
16:16
-
16:14