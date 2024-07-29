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Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет матча на ОИ-2024

Эррани/Вавассори — Андреева/Медведев: россияне проиграли первый сет матча на ОИ-2024
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Сегодня, 29 июля, проходит матч первого круга смешанного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), играет против представителей Италии Сары Эррани и Андреа Вавассори. Первый сет закончился победой итальянцев со счётом 6:3.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
3 		1
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и итальянцами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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