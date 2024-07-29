Аслан Карацев потерпел поражение на старте турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
Вашингтон (м). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 19:40 МСК
102
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
115
Кристьян Гарин
К. Гарин
В стартовом матче Карацев со счётом 4:6, 2:6 проиграл 115-й ракетке мира чилийцу Кристьяну Гарину.
Встреча Карацева с Гарином продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Аслан три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Кристьяна шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Общий призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 2 100 230. Действующим чемпионом мужских соревнований является представитель Великобритании Даниэль Эванс, который в данный момент выступает на Олимпиаде-2024.
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