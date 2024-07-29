Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Олимпиады-2024, где сразится с Сафиуллиным
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:10 МСК
28
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|7 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В матче второго круга Алькарас (2) со счётом 6:1, 7:6 (7:3) обыграл 28-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.
Встреча Алькараса с Грикспором продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Карлос пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Таллона два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 21-летний Алькарас сразится с россиянином Романом Сафиуллиным (66-я ракетка мира).
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