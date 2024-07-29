Андреева и Медведев без шансов проиграли в первом круге микста на Олимпиаде-2024

Российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), не смог выйти во второй круг смешанного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.
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Матч продолжался 1 час 15 минут. Российский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Итальянская пара подала четыре эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.
- 29 июля 2024
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