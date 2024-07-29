Первые сеяные микста Зверев/Зигемунд вылетели на старте ОИ-2024, проиграв Синяковой/Махачу

Немецкий дуэт, состоящий из Александра Зверева и Лауры Зигемунд, которые являлись первыми сеяными смешанного разряда, не смогли выйти во второй круг микста на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Чехии Катержине Синяковой и Томашу Махачу со счётом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Немецкий дуэт выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). Чешская пара не подала ни одного эйса, не сделала ни одной двойной ошибки, но реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.