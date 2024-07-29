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Первые сеяные микста Зверев/Зигемунд вылетели на старте ОИ-2024, проиграв Синяковой/Махачу

Первые сеяные микста Зверев/Зигемунд вылетели на старте ОИ-2024, проиграв Синяковой/Махачу
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Немецкий дуэт, состоящий из Александра Зверева и Лауры Зигемунд, которые являлись первыми сеяными смешанного разряда, не смогли выйти во второй круг микста на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Чехии Катержине Синяковой и Томашу Махачу со счётом 4:6, 5:7.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 19:05 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Л. Зигемунд А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
К. Синякова Т. Махач

Матч продолжался 1 час 17 минут. Немецкий дуэт выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). Чешская пара не подала ни одного эйса, не сделала ни одной двойной ошибки, но реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%).

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.

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