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Медведев и Андреева прокомментировали поражение в миксте на Олимпиаде

Медведев и Андреева прокомментировали поражение в миксте на Олимпиаде
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Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева прокомментировали свою игру в первом круге смешанного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Андреева: Я просто старалась бить всё в корт. Меня чуть-чуть разжало, поэтому старалась по максимуму попадать.

Медведев: У нас была тактика, она была рабочая. Но тактику надо претворять в жизнь. И я понимаю, что иногда я могу хорошо сыграть пару, но в принципе четыре человека на корте мне мешают. И я ошибаюсь на тех мячах, на которых в одиночках никогда не ошибаюсь, хотя корт меньше. Обидно — я хотел доказать себе, что могу. Но я не смог. Это всегда больно, но бывает — такова жизнь, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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