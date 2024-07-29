Медведев и Андреева прокомментировали поражение в миксте на Олимпиаде

Россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева прокомментировали свою игру в первом круге смешанного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.

Андреева: Я просто старалась бить всё в корт. Меня чуть-чуть разжало, поэтому старалась по максимуму попадать.

Медведев: У нас была тактика, она была рабочая. Но тактику надо претворять в жизнь. И я понимаю, что иногда я могу хорошо сыграть пару, но в принципе четыре человека на корте мне мешают. И я ошибаюсь на тех мячах, на которых в одиночках никогда не ошибаюсь, хотя корт меньше. Обидно — я хотел доказать себе, что могу. Но я не смог. Это всегда больно, но бывает — такова жизнь, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.