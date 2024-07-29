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Медведев рассказал, за сколько до матча впервые встретился с Андреевой на ОИ-2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за сколько до матча первого круга смешанного разряда на Олимпиаде в Париже впервые встретился с соотечественницей Миррой Андреевой.

— Вы друг друга первый раз утром увидели?

Медведев: даже днём.

— Потренироваться успели?

Андреева: прямо перед матчем, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 29 июля, россияне на старте турнира в миксте проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).