Медведев рассказал, за сколько до матча впервые встретился с Андреевой на ОИ-2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за сколько до матча первого круга смешанного разряда на Олимпиаде в Париже впервые встретился с соотечественницей Миррой Андреевой.
— Вы друг друга первый раз утром увидели?
Медведев: даже днём.
— Потренироваться успели?
Андреева: прямо перед матчем, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 29 июля, россияне на старте турнира в миксте проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.
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Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 29 июля 2024
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