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Медведев рассказал, за сколько до матча впервые встретился с Андреевой на ОИ-2024

Медведев рассказал, за сколько до матча впервые встретился с Андреевой на ОИ-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за сколько до матча первого круга смешанного разряда на Олимпиаде в Париже впервые встретился с соотечественницей Миррой Андреевой.

— Вы друг друга первый раз утром увидели?
Медведев: даже днём.

— Потренироваться успели?
Андреева: прямо перед матчем, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 29 июля, россияне на старте турнира в миксте проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.

Олимпиада — микст. 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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