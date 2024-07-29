Даниил Медведев и Мирра Андреева объяснили, почему им неудобно играть в паре

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева после поражения на старте Олимпиады-2024 в Париже (Франция) объяснили, почему им неудобно играть в парном разряде.

— Почему игра в паре — совсем другой вид спорта?

Андреева: Я концентрируюсь на одиночке. У меня нет целей чего-то достичь в паре, я её всегда играю для удовольствия. Поэтому мне сложно — тактика другая, корт больше, но четыре человека мешают. Они и двигаются иначе.

Медведев: если бы я играл только пару, забыл про одиночку, я верю, что смог бы добиться успеха. Но приоритеты же другие. В этом году я три раза сыграл пару, старался играть больше. На тренировках у меня получалось играть в коридоры, но на тренировках тебя никто не нервирует. Глаза не привыкли, ошибался на мячах, на которых нельзя ошибаться. Вавассори всё перекрывал, я не попадал», — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.