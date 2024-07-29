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Мирра Андреева: от поражения в одиночке отошла. Осталась пара, будем пытаться выигрывать

Мирра Андреева: от поражения в одиночке отошла. Осталась пара, будем пытаться выигрывать
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева поделились настроем на оставшиеся матчи на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) после совместного поражения в миксте. Медведев продолжает свою борьбу в одиночном разряде, Андреева сыграет в парном вместе с Дианой Шнайдер.

— Мирра, ты отошла после вчера?
Андреева: уже нормально, вчера было тяжеловато.
Медведев: сейчас уже микст добил, ха-ха.
Андреева: да, микст меня добил, ха-ха. Но у меня осталась пара, не осталось другого выбора, будем пытаться её выигрывать.

— Завтра жара +35 градусов. Как играть?
Андреева: мне всё равно.
Медведев: ничего себе! Мне не всё равно, мне тяжело, — сказали Медведев и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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