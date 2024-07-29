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Мирра Андреева сообщила, что сыграет на US Open в паре с Павлюченковой

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что сыграет на будущем US Open в паре с соотечественницей, финалисткой «Ролан Гаррос» Анастасией Павлюченковой.

«Я планирую играть пару на US Open. Мы договорились с Настей Павлюченковой. Должен быть хороший дуэт», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 29 июля, на старте смешанного турнира Олимпиады Мирра Андреева и Даниил Медведев проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6. Ранее Мирра уступила в первом круге женского одиночного разряда польской спортсменке Магде Линетт.

Анастасия Павлюченкова не участвует в Олимпиаде-2024. Она принимает участие в проходящем одновременно с Играми турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).