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Джокович сокрушал Надаля, Мирра отбивала пять Медведеву. Лучшие фото дня Олимпиады

Джокович сокрушал Надаля, Мирра отбивала пять Медведеву. Лучшие фото дня Олимпиады
Олимпийские игры в Париже
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29 июля в Париже на кортах «Ролан Гарроса» состоялись теннисные поединки на летних Олимпийских играх.

В матче второго круга женского теннисного турнира первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала уверенную победу над 59-м номером рейтинга WTA француженкой Диан Парри — 6:1, 6:1.

В другой встрече 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович уверенно обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля в матче второго круга. Джокович победил со счётом 6:1, 6:4.

Кроме того, российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), не смог выйти во второй круг смешанного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они проиграли представителям Италии Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 2:6.

Лучшие кадры с матчей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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