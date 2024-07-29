Вторая ракетка мира Кори Гауфф оригинально выразила недовольство жильём на Олимпиаде-2024

Чемпионка US Open – 2023 вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оригинальным способом поделилась атмосферой проживания в олимпийской деревне. Гауфф опубликовала ролик из своего номера, где, как оказалось, находятся сразу 10 спортсменок.

Интересно, что Гауфф наложила на видео композицию Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро».

«На десять девушек две ванные комнаты. Олимпийская деревня», — подписала ролик Гауфф.

Отметим, что некомфортные условия проживания пока не влияют на выступление Гауфф на Олимпиаде-2024. Ранее Кори вышла в третий круг соревнований, со счётом 6:1, 6:1 разгромив представительницу Аргентины Марию Карле. Далее соперницей Гауфф в одиночном разряде станет хорватка Донна Векич (13).