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Элина Свитолина в сложном трёхсетовом матче одолела Пегулу и вышла в третий круг ОИ-2024

Элина Свитолина в сложном трёхсетовом матче одолела Пегулу и вышла в третий круг ОИ-2024
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31-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она в сложном трёхсетовом матче обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу представительницы Украины.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 22:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
4 		6 6
         
Элина Свитолина
31
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных (57%). На счету Пегулы один эйс и два выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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