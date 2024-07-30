Элина Свитолина в сложном трёхсетовом матче одолела Пегулу и вышла в третий круг ОИ-2024

31-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче второго круга она в сложном трёхсетовом матче обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу представительницы Украины.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных (57%). На счету Пегулы один эйс и два выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).