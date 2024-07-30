Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 29 июля

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29 июля состоялся третий игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг:

Роман Сафиуллин (Россия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:0, 7:6 (7:1);

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:1, 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Андреа Вавассори (Италия) – 4:6, 6:4, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Уго Умбер (Франция, 10) – 7:5, 6:7 (5:7), 7:5;

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:1, 6:2;

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:1, 7:6 (7:3).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).