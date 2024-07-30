Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 29 июля

29 июля состоялся третий игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его некоторых матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг:

Анжелика Кербер (Германия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:4, 3:6, 6:4.

Сиюй Ван (Китай) – Диана Шнайдер (Россия, 15) – 6:3, 6:1.

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 6:2.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:1.

Ясмин Паолини (Италия, 4) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:1.

Лейла Фернандес (Канада, 16) – Кристина Букша (Испания) – 7:6 (7:4), 6:3.

Донна Векич (Хорватия, 13) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 6:4.

Кори Гауфф (США, 2) – Мария Карле (Аргентина, WC) – 6:1, 6:1.

Даниэль Коллинз (США, 8) – Каролина Возняцки (Дания) – 6:3, 3:6, 6:3.

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США, 5) – 4:6, 6:1, 6:3.