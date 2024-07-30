Александр Зверев — Томаш Махач: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встретится с представителем Чехии Томашем Махачем. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, в первом круге Александр Зверев обыграл представителя Испании Хауме Мунара, а Томаш Махач сломил сопротивление представителя Китая Чжан Чжичжэня.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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