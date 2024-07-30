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Себастьян Офнер — Даниил Медведев: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Себастьян Офнер — Даниил Медведев: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Австрии Себастьяном Офнером. Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Себастьян Офнер
55
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, в первом круге Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату, а Себастьян Офнер одержал победу над нидерландцем Робином Хасе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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