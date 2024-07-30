Донна Векич — Кори Гауфф: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором представительница США Кори Гауфф сыграет с хорваткой Донной Векич.

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Гауфф уверенно обыграла аргентинку Марию Карле. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 26 минут. В рамках встречи Гауфф не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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