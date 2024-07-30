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Ига Свёнтек — Сиюй Ван: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором представительница Польши Ига Свёнтек сыграет с китаянкой Сиюй Ван.

Начало матча — в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Во втором круге Свёнтек уверенно обыграла француженку Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Польская теннисистка два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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