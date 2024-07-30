БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором российский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер сыграет с австралийками Айлой Томлянович и Оливией Гадеки.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Андреева провела по матчу в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым. Оба матча 17-летняя теннисистка проиграла.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Материалы по теме
Эксклюзив
Мирра Андреева сообщила, что сыграет на US Open в паре с Павлюченковой

Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android