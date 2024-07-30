Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором российский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер сыграет с австралийками Айлой Томлянович и Оливией Гадеки.

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Андреева провела по матчу в одиночном разряде и в миксте с Даниилом Медведевым. Оба матча 17-летняя теннисистка проиграла.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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