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Алькарас/Надаль — Колхоф/Грикспор: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Алькарас/Надаль — Колхоф/Грикспор: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль сыграет с нидерландцами Весли Колхофом и Таллоном Грикспором.

Олимпиада — парный разряд (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль
Не начался
1 2 3
         
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
В. Колхоф Т. Грикспор

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее во втором круге одиночного разряда Надаль проиграл сербу Новаку Джоковичу (1:6, 4:6), а Алькарас обыграл Таллона Грикспора (6:1, 7:6).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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