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Алькарас/Надаль — Колхоф/Грикспор: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 30 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль сыграет с нидерландцами Весли Колхофом и Таллоном Грикспором.

Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее во втором круге одиночного разряда Надаль проиграл сербу Новаку Джоковичу (1:6, 4:6), а Алькарас обыграл Таллона Грикспора (6:1, 7:6).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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