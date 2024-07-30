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Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Сегодня, 30 июля, состоится матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде, в котором сыграет дуэт российских теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Им будут противостоять Айла Томлянович и Оливия Гадеки из Австралии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию между российскими и австралийскими теннисистками на Олимпиаде. Встреча начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки

Накануне Диана Шнайдер потерпела поражение во втором круге одиночного разряда парижских Игр. Обидчицей россиянки стала спортсменка из Китая Сиюй Ван. Счёт — 6:3, 6:1 в пользу Ван.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024. Теннис. Парный разряд (ж). Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Парный разряд (ж). Турнирная сетка
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