Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

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Сегодня, 30 июля, состоится матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде, в котором сыграет дуэт российских теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Им будут противостоять Айла Томлянович и Оливия Гадеки из Австралии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию между российскими и австралийскими теннисистками на Олимпиаде. Встреча начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.

Накануне Диана Шнайдер потерпела поражение во втором круге одиночного разряда парижских Игр. Обидчицей россиянки стала спортсменка из Китая Сиюй Ван. Счёт — 6:3, 6:1 в пользу Ван.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.