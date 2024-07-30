Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 30 июля, состоится матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде, в котором сыграет дуэт российских теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой. Им будут противостоять Айла Томлянович и Оливия Гадеки из Австралии.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию между российскими и австралийскими теннисистками на Олимпиаде. Встреча начнётся не ранее 14:30 по московскому времени.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
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Айла Томлянович
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки
Накануне Диана Шнайдер потерпела поражение во втором круге одиночного разряда парижских Игр. Обидчицей россиянки стала спортсменка из Китая Сиюй Ван. Счёт — 6:3, 6:1 в пользу Ван.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
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