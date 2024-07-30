Себастьян Офнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 30 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и представитель Австрии Себастьян Офнер (55-й номер рейтинга ATP).
Матч начнётся не ранее 21:30 по московскому времени на корте Филиппа Шатрье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и австрийского теннисистов.
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
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Себастьян Офнер
С. Офнер
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
В Париже случится вторая очная встреча теннисистов. Ранее, в 2018 году спортсмены играли матч группового этапа на Кубке Дэвиса. Со счётом 6:2, 6:1 тогда победа осталась за Даниилом Медведевым.
Напомним, в первом круге Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату, а Себастьян Офнер одержал победу над нидерландцем Робином Хасе.
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