Себастьян Офнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 30 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и представитель Австрии Себастьян Офнер (55-й номер рейтинга ATP).

Матч начнётся не ранее 21:30 по московскому времени на корте Филиппа Шатрье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и австрийского теннисистов.

В Париже случится вторая очная встреча теннисистов. Ранее, в 2018 году спортсмены играли матч группового этапа на Кубке Дэвиса. Со счётом 6:2, 6:1 тогда победа осталась за Даниилом Медведевым.

Напомним, в первом круге Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату, а Себастьян Офнер одержал победу над нидерландцем Робином Хасе.