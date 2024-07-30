Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в женском одиночном разряде 30 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи третьего игрового дня женского теннисного турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня на женском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Третий круг, 30 июля (время начала матчей — ориентировочное):

13:00 мск. Анжелика Кербер (Германия) — Лейла Фернадес (Канада);

13:00 мск. Донна Векич (Хорватия) — Кори Гауфф (США);

14:30 мск. Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина);

16:00 мск. Элина Свитолина (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия);

20:00 мск. Ига Свёнтек (Польша) — Сиюй Ван (Китай).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.