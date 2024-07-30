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Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 30 июля

Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 30 июля
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Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи третьего игрового дня мужского теннисного турнира, в которых в том числе сыграет пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня на мужском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. 3-й круг, 30 июля (время начала матчей — ориентировочное):

  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Тейлор Фритц (США) — не ранее 13:00 мск;
  • Александр Зверев (Германия) — Томаш Махач (Чехия) — не ранее 14:30 мск;
  • Стэн Вавринка (Швейцария) — Алексей Попырин (Австрлия) — не ранее 14:30 мск;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Максимилиан Мартенер (Германия) — не ранее 14:30 мск;
  • Якуб Меншик (Чехия) — Томми Пол (США) — не ранее 16:00 мск;
  • Себастьян Офнер (Австрия) — Даниил Медведев (Россия) — не ранее 21:30 мск.
Олимпиада-2024. Теннис. Календарь. Мужчины
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