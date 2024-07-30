Джокович — о матче с Надалем: наше соперничество всё ещё остаётся блокбастером

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович опубликовал пост по следам матча с испанцем Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024. Встреча двух теннисистов состоялась накануне. Победу в ней одержал Джокович со счётом 6:1, 6:4.

«Рафаэль, я рад, что наше эпическое соперничество всё ещё остаётся блокбастером. Удачи в парном разряде. Idemooo Srbija! Слава богу», — написал Джокович в социальных сетях.

Напомним, матч Джоковича и Надаля продолжался 1 час 44 минуты. Серб выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Надаля одна подача навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Накануне в Париже случилась юбилейная, 60-я очная встреча экс первых ракеток мира.