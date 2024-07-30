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Опрос: сумеет ли Даниил Медведев выйти в третий круг Олимпиады в Париже?

Опрос: сумеет ли Даниил Медведев выйти в третий круг Олимпиады в Париже?
Даниил Медведев
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Сегодня, 30 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором встретятся российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и представитель Австрии Себастьян Офнер (55-й номер рейтинга ATP).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход встречи на олимпийских кортах.

В Париже случится вторая очная встреча теннисистов. Встреча должна начаться не раньше 21:30 по московскому времени на корте Филиппа Шатрье. Ранее, в 2018 году, спортсмены играли матч группового этапа на Кубке Дэвиса. Со счётом 6:2, 6:1 тогда победа осталась за Даниилом Медведевым.

Напомним, в первом круге Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату, а Себастьян Офнер одержал победу над нидерландцем Робином Хасе.

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