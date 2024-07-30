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Директор «Мастерса» в Монреале сообщила, что Янник Синнер сыграет на турнире

Директор «Мастерса» в Монреале сообщила, что Янник Синнер сыграет на турнире
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на грядущем «Мастерсе» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа. Он прибудет на соревнования завтра, 31 июля, чтобы подготовиться к защите титула. Об этом сообщила директор турнира Валери Тетров в подкасте Match Point Canada.

Напомним, в прошлогоднем финале итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:1. Он был посеян на турнире под седьмым номером. Тогда Синнер впервые в карьере стал победителем турнира серии «Мастерс». Ранее он дважды доходил до финала «тысячника» в Майами.

При этом сейчас 22-летний Синнер не принимает участия в Олимпийских играх — 2024 из-за тонзиллита. В Париже он должен был выступить в одиночном и парном (вместе с Лоренцо Музетти) разрядах.

Отметим, что сегодня, 30 июля, стало известно, что на «Мастерсе» в Монреале (Канада) не сыграет 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович. На данный момент серб продолжает бороться за медаль Олимпийских игр.

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