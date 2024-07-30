Петрова — о Мирре Андреевой: у неё был день отдыха перед Олимпиадой. это грубейшая ошибка

Бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова дала оценку подготовке и выступлению Мирры Андреевой на Олимпиаде-2024.

«Мирра сама сказала, что была рада своему первому титулу и не справилась со всеми этими эмоциями. У неё даже не было времени подготовиться. Она не провела ни одной тренировки, чтобы опробовать мячи, эти корты. У неё был день отдыха, и я считаю, что это была грубейшая ошибка. На полчасика, но надо было выйти, постучать. Почувствовать корт и мяч. Получается, она без подготовки начала играть эту Олимпиаду», — приводит слова Петровой ТАСС.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Отметим, что Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде Олимпиады.