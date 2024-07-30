Петрова: Джокович имел психологическое и физическое преимущество над Надалем

Бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова прокомментировала победу сербского теннисиста Новака Джоковича над испанцем Рафаэлем Надалем на Олимпиаде-2024.

«Главный момент — это то, как Джокович начал матч. Он вышел собранным, решил бороться за каждый розыгрыш. Ничего вначале матча не отдал Надалю. Испанец пытался играть активно, держать глубину. И тут, так как ему не хватает игровой практики, случались ошибки. Всё-таки Джокович сыграл больше в последнее время, в том числе финал Уимблдона, — у него есть уверенность. Тут было видно преимущество и по игре, и физически, и психологически. Джокович ещё на вершине мужской элиты и показывает классный теннис. Новак поставил стенку Надалю. Тот пытался пробиться через неё, но Джокович ничего сам не отдал.

Джокович не дал никаких возможностей Надалю. Не давал любимым кручёным ударам Рафы раскручиваться. Стоял близко к линии, играл по восходящему и старался действовать на опережении — Надаль уже не так быстро передвигается, как раньше», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, вчера 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович уверенно обыграл 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля в матче второго круга на ОИ-2024 со счётом 6:1, 6:4.