Анжелика Кербер стала первой четвертьфиналисткой Олимпийских игр в Париже

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная чемпионка ТБШ немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла финалистку US Open — 2021 канадскую теннисистку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Германии.
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Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Немецкая теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%) и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Фернандес четыре выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных (80%) и три двойные ошибки. Также обеим спортсменкам не удалось выполнить ни одного эйса.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 30 июля 2024
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