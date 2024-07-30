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Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: россиянки выиграли первый сет матча ОИ-2024

Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: россиянки выиграли первый сет матча ОИ-2024
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Сегодня, 30 июля, проходит матч первого круга женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), играет против Айлы Томлянович и Оливии Гадеки, представляющих Австралию. Первый сет закончился победой россиянок со счётом 6:3.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		4
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и итальянцами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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