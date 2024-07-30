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Донна Векич выбила вторую ракетку Гауфф из розыгрыша Олимпиады в Париже

Донна Векич выбила вторую ракетку Гауфф из розыгрыша Олимпиады в Париже
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21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в двух сетах обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:2 в пользу представительницы Хорватии.

Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		2
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Хорватская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету Гауфф ни одного эйса, семь двойных ошибок и два выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных (22%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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