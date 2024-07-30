Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024, где может встретиться со Свёнтек

Девятая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в трёх сетах обыграла колумбийскую теннисистку Марию-Камилу Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:0, 4:6, 6:3 в пользу представительницы США.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Колумбийская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%) и допустила четыре двойные ошибки. На счету Коллинз пять двойных ошибок и 6 выигранных брейк-пойнтов из 15 заработанных (40%). Также обе спортсменки выполнили по две подачи навылет.

В следующем круге Олимпийских игр Коллинз сыграет с победителем мачта между Игой Свёнтек и Сиюй Ван.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).