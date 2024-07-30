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Фритц обыграл Дрэйпера и вышел в 1/8 финала Олимпиады-2024

Фритц обыграл Дрэйпера и вышел в 1/8 финала Олимпиады-2024
Тейлор Фритц
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Американский теннисист, 12-я ракетка мира Тейлор Фритц одержал победу над британцем Джеком Дрэйпером (37-й номер рейтинга АТР) во втором круге Олимпиады-2024. Cчёт — 6:7 (3:7), 6:3, 6:2.

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Джек Дрэйпер
27
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 2
6 3 		6 6
         
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Встреча проходила на корте Сюзанн Ленглен и продолжалась 2 часа 11 минут. За это время Фритц выполнил 16 подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных, а также допустил три двойные ошибки. Дрэйпер допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти возможных.

В следующем круге соревнований Тейлор Фритц (США) встретится с сильнейшим в противостоянии Лоренцо Музетти (Италия) и Мариано Навоне (Аргентина). Эта встреча проходит на шестом корте теннисного центра «Ролан Гаррос».

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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