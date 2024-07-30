Фритц обыграл Дрэйпера и вышел в 1/8 финала Олимпиады-2024

Американский теннисист, 12-я ракетка мира Тейлор Фритц одержал победу над британцем Джеком Дрэйпером (37-й номер рейтинга АТР) во втором круге Олимпиады-2024. Cчёт — 6:7 (3:7), 6:3, 6:2.

Встреча проходила на корте Сюзанн Ленглен и продолжалась 2 часа 11 минут. За это время Фритц выполнил 16 подач навылет, реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных, а также допустил три двойные ошибки. Дрэйпер допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из девяти возможных.

В следующем круге соревнований Тейлор Фритц (США) встретится с сильнейшим в противостоянии Лоренцо Музетти (Италия) и Мариано Навоне (Аргентина). Эта встреча проходит на шестом корте теннисного центра «Ролан Гаррос».