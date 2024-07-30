Лоренцо Музетти вышел в третий круг Олимпиады, где сыграет с Тейлором Фритцем
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Итальянский теннисист 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл теннисиста из Аргентины Мариано Навоне (37-й номер рейтинга АТР) во втором круге Олимпиады-2024. Счёт — 7:6 (7:2), 6:3.
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
37
Мариано Навоне
М. Навоне
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время Лоренцо Музетти не выполнил ни одной подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Навоне выполнил три подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта.
В следующем круге соревнований Лоренцо Музетти (Италия) встретится с Тейлором Фритцем (США), который ранее обыграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2. Встреча проходила на корте Сюзанн Ленглен и продолжалась 2 часа 11 минут.
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