Лоренцо Музетти вышел в третий круг Олимпиады, где сыграет с Тейлором Фритцем

Итальянский теннисист 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл теннисиста из Аргентины Мариано Навоне (37-й номер рейтинга АТР) во втором круге Олимпиады-2024. Счёт — 7:6 (7:2), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время Лоренцо Музетти не выполнил ни одной подачи навылет, реализовал два брейк-пойнта из двух возможных, а также не допустил ни одной двойной ошибки. Навоне выполнил три подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта.

В следующем круге соревнований Лоренцо Музетти (Италия) встретится с Тейлором Фритцем (США), который ранее обыграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2. Встреча проходила на корте Сюзанн Ленглен и продолжалась 2 часа 11 минут.