Андреева/Шнайдер — Томлянович/Гадеки: австралийки сравняли счёт по сетам на ОИ-2024

Сегодня, 30 июля, проходит матч первого круга женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), играет против Айлы Томлянович и Оливии Гадеки, представляющих Австралию.
Во втором сете сильнее оказались австралийские спортсменки — 6:2. Так как первый сет закончился победой россиянок со счётом 6:3, в скором времени в матче начнётся третий, решающий тай-брейк.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянками и австралийками.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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