Оже-Альяссим разгромил 116-ю ракетку мира из Германии и вышел в третий круг Олимпиады

Феликс Оже-Альяссим разгромил 116-ю ракетку мира из Германии и вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Канадский теннисист одолел Максимильяна Мартерера со счётом 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил семь подач навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 возможных, а также допустил четыре двойные ошибки. Мартерер выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Себастьяном Офнером. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и австрийского теннисистов.