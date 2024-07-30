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Оже-Альяссим разгромил 116-ю ракетку мира из Германии и вышел в третий круг Олимпиады

Оже-Альяссим разгромил 116-ю ракетку мира из Германии и вышел в третий круг Олимпиады
Феликс Оже-Альяссим
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Феликс Оже-Альяссим разгромил 116-ю ракетку мира из Германии и вышел в третий круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Канадский теннисист одолел Максимильяна Мартерера со счётом 6:0, 6:1.

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Максимильян Мартерер
116
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил семь подач навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 возможных, а также допустил четыре двойные ошибки. Мартерер выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Себастьяном Офнером. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российского и австрийского теннисистов.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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