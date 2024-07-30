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Чжэн Циньвэнь обыграла Наварро и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Чжэн Циньвэнь обыграла Наварро и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в 1/4 финала теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче третьего круга она в трёх сетах победила американскую теннисистку Эмму Наварро. Игра завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1 в пользу представительницы Китая.

Олимпиада (ж). 3-й круг
30 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Эмма Наварро
15
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 4 1
6 7 		7 7 6
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Китайская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных (38%), сделала 12 эйсов и допустила шесть двойных ошибок. На счету Наварро три двойные ошибки, три эйса и 4 выигранных брейк-пойнта из 11 заработанных (36%). Также обе спортсменки выполнили по две подачи навылет.

В следующем круге Олимпийских игр Коллинз сыграет с немкой Анжеликой Кербер.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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