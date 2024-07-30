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Шнайдер и Андреева — о победе в паре: первый раз сегодня тренировались. Удачно вышло

Шнайдер и Андреева — о победе в паре: первый раз сегодня тренировались. Удачно вышло
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Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), прокомментировал выход во второй круг женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, [10:6].

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 1 10
3 		6 0 6
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки

— Когда впервые встали в пару?
Андреева: сегодня. Мы вообще не тренировались. Перед матчем чуть-чуть – и пошли играть.

— Удачно получилось.
Андреева: хорошо получилось, согласна. У нас была хорошая тактика, старались друг друга поддерживать. Во втором сете много проиграли геймов, когда в счёте вели. Старалась больше в корт играть.

Шнайдер: да, абсолютно то же самое. Просто старалась попасть в корт, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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