Шнайдер и Андреева — о победе в паре: первый раз сегодня тренировались. Удачно вышло

Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), прокомментировал выход во второй круг женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, [10:6].
|1
|2
|3
|
|2
|1 10
|
|6
|0 6
— Когда впервые встали в пару?
Андреева: сегодня. Мы вообще не тренировались. Перед матчем чуть-чуть – и пошли играть.
— Удачно получилось.
Андреева: хорошо получилось, согласна. У нас была хорошая тактика, старались друг друга поддерживать. Во втором сете много проиграли геймов, когда в счёте вели. Старалась больше в корт играть.
Шнайдер: да, абсолютно то же самое. Просто старалась попасть в корт, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 июля 2024
-
16:45
-
16:35
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:06
-
16:01
-
15:58
-
15:45
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:10
-
14:40
-
14:39
-
14:28
-
13:18
-
13:00
-
12:40
-
11:30
-
10:59
-
09:45
-
09:45
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
00:46
-
00:31
-
00:15
- 29 июля 2024
-
23:50
-
23:45
-
22:50