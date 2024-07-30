Шнайдер и Андреева — о победе в паре: первый раз сегодня тренировались. Удачно вышло

Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), прокомментировал выход во второй круг женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. На старте турнира они обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, [10:6].

— Когда впервые встали в пару?

Андреева: сегодня. Мы вообще не тренировались. Перед матчем чуть-чуть – и пошли играть.

— Удачно получилось.

Андреева: хорошо получилось, согласна. У нас была хорошая тактика, старались друг друга поддерживать. Во втором сете много проиграли геймов, когда в счёте вели. Старалась больше в корт играть.

Шнайдер: да, абсолютно то же самое. Просто старалась попасть в корт, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.