Андреева: правша и левша в паре — преимущество. Плюс у Дианы такая ракета слева летит

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева рассказали о преимуществах их тандема. Они называют факт игры обеих теннисисток разными руками удобным.

— Когда левша и правша в паре — это преимущество?

Андреева: да. Мне удобнее, когда со мной левша. У нас сразу два форхенда. Плюс у Дианы такая ракета слева летит, подача неудобная.

Шнайдер: согласна, у нас хороший дуэт в этом плане, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 июля, российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой удалось обыграть соперниц из Австралии Айлу Томлянович и Оливию Гадеки в первом круге олимпийского турнира в женском парном разряде. Счёт — 6:3, 2:6, [10:6].