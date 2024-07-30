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Андреева: правша и левша в паре — преимущество. Плюс у Дианы такая ракета слева летит

Андреева: правша и левша в паре — преимущество. Плюс у Дианы такая ракета слева летит
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева рассказали о преимуществах их тандема. Они называют факт игры обеих теннисисток разными руками удобным.

— Когда левша и правша в паре — это преимущество?
Андреева: да. Мне удобнее, когда со мной левша. У нас сразу два форхенда. Плюс у Дианы такая ракета слева летит, подача неудобная.

Шнайдер: согласна, у нас хороший дуэт в этом плане, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 30 июля, российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой удалось обыграть соперниц из Австралии Айлу Томлянович и Оливию Гадеки в первом круге олимпийского турнира в женском парном разряде. Счёт — 6:3, 2:6, [10:6].

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 1 10
3 		6 0 6
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки
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