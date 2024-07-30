Андреева: правша и левша в паре — преимущество. Плюс у Дианы такая ракета слева летит
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева рассказали о преимуществах их тандема. Они называют факт игры обеих теннисисток разными руками удобным.
— Когда левша и правша в паре — это преимущество?
Андреева: да. Мне удобнее, когда со мной левша. У нас сразу два форхенда. Плюс у Дианы такая ракета слева летит, подача неудобная.
Шнайдер: согласна, у нас хороший дуэт в этом плане, — сказали Шнайдер и Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 30 июля, российским теннисисткам Диане Шнайдер и Мирре Андреевой удалось обыграть соперниц из Австралии Айлу Томлянович и Оливию Гадеки в первом круге олимпийского турнира в женском парном разряде. Счёт — 6:3, 2:6, [10:6].
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
30 июля 2024, вторник. 14:35 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|1 10
|
|6
|0 6
Айла Томлянович
Оливия Гадеки
А. Томлянович О. Гадеки
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