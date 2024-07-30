Андреева и Шнайдер рассказали, как им игралось в паре при температуре +35 градусов

Российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), прокомментировал погоду во время матча первого круга женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже. Несмотря на жару, на старте турнира девушки обыграли Айлу Томлянович и Оливию Гадеки, представляющих Австралию, со счётом 6:3, 2:6, [10:6].

— Каково играть на таком пекле?

Андреева: вчера я сказала, что мне всё равно. Но сегодня я прямо почувствовала. Конкретный солнцепек.

Шнайдер: плюс стулья железные, от них конкретно отдаёт. К сожалению, солнце нельзя отключать

Андреева: да-да, ещё у нас болбой не мог разобраться, как правильно держать зонтик. Даже судье пришлось помочь.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты.