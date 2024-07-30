Немецкий теннисист Штруфф получил травму и снялся с одиночного разряда Олимпиады-2024

Немецкий теннисист 35-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф получил травму и снялся с турнира в одиночном разряде Олимпиады-2024. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
В организации уточнили, что спортсмен продолжит выступление в парном разряде.
Сегодня, 30 июля, спортсмен должен был играть матч второго круга Игр-2024 в Париже (Франция) с французским теннисистом 69-й ракеткой мира Корентеном Муте.
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Ранее итальянский теннисист 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл теннисиста из Аргентины Мариано Навоне (37-й номер рейтинга АТР) во втором круге Олимпиады-2024. Счёт — 7:6 (7:2), 6:3. В следующем круге соревнований Лоренцо Музетти (Италия) встретится с Тейлором Фритцем (США), который ранее победил представителя Великобритании Джека Дрэйпера со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2.
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