Александр Зверев вышел в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Попыриным

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», где в этом году Зверев дошёл до финала.
Во втором круге соревнований Зверев (3) со счётом 6:3, 7:5 обыграл представителя Чехии Томаша Махача (39-я ракетка мира).
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Встреча Зверева с Махачем продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Зверев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Махача два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 Зверев сразится с 63-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным.
- 30 июля 2024
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