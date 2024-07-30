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Александр Зверев вышел в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Попыриным

Александр Зверев вышел в третий круг Олимпиады-2024, где сразится с Попыриным
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», где в этом году Зверев дошёл до финала.

Во втором круге соревнований Зверев (3) со счётом 6:3, 7:5 обыграл представителя Чехии Томаша Махача (39-я ракетка мира).

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Томаш Махач
39
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча Зверева с Махачем продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Зверев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Махача два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 Зверев сразится с 63-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным.

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