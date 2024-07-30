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«Если пройдёт Алькараса, медаль гарантирована». Петрова — о перспективах Медведева на ОИ

«Если пройдёт Алькараса, медаль гарантирована». Петрова — о перспективах Медведева на ОИ
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Бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова высказалась о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева на Олимпийских играх — 2024.

«На данный момент я вижу перспективы только у Медведева. Надеюсь, у него всё складываться будет удачно. В полуфинале у Дани будет Алькарас. Надеюсь, он выйдет и соберётся, как на финал. Если пройдёт испанца, то медаль уже гарантирована. Можно попробовать зацепить медаль в оставшейся паре, но больше шансов, как мне кажется, у Дани в одиночке», — приводит слова Петровой ТАСС.

Напомним, сегодня, 30 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором встретятся российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и представитель Австрии Себастьян Офнер (55-й номер рейтинга ATP).

В первом круге Даниил Медведев обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату.

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