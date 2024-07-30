Стэн Вавринка завершил выступление на Олимпийских играх — 2024 в Париже
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
149
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
63
Алексей Попырин
А. Попырин
В матче второго круга соревнований Вавринка со счётом 4:6, 5:7 проиграл 63-й ракетке мира представителю Австралии Алексею Попырину.
Встреча Вавринки с Попыриным продлилась 1 час и 30 минут. В её рамках Стэн восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алексея восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Далее на Олимпиаде-2024 Попырину предстоит встретиться с чемпионом Игр-2020 немцем Александром Зверевым (3).
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