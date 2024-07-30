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Американец Томми Пол одержал разгромную победу во втором круге Олимпиады-2024 в Париже

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» и продлятся до 4 августа.

Во втором круге соревнований Пол (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграл 65-ю ракетку мира 18-летнего чеха Якуба Меншика (65-я ракетка мира).

Встреча Пола с Меншиком продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Пол пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Меншика три эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Пол сразится с французом Корентеном Муте (69-я ракетка мира).

На Олимпиаде-2020 в Токио в финале мужского одиночного разряда победу одержал немец Александр Зверев.