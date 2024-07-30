БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американец Томми Пол одержал разгромную победу во втором круге Олимпиады-2024 в Париже

Американец Томми Пол одержал разгромную победу во втором круге Олимпиады-2024 в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Соревнования проходят на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» и продлятся до 4 августа.

Олимпиада (м). 2-й круг
30 июля 2024, вторник. 16:25 МСК
Якуб Меншик
65
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Во втором круге соревнований Пол (9) со счётом 6:3, 6:1 обыграл 65-ю ракетку мира 18-летнего чеха Якуба Меншика (65-я ракетка мира).

Встреча Пола с Меншиком продлилась 1 час и 11 минут. В её рамках Пол пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Меншика три эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинальный раунд Олимпиады-2024 Пол сразится с французом Корентеном Муте (69-я ракетка мира).

На Олимпиаде-2020 в Токио в финале мужского одиночного разряда победу одержал немец Александр Зверев.

Материалы по теме
Молодцы, девчонки! Андреева и Шнайдер выиграли первый матч и сразятся за 1/4 финала ОИ
Молодцы, девчонки! Андреева и Шнайдер выиграли первый матч и сразятся за 1/4 финала ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android