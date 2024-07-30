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Видео: Потапова завязала хвостик Рублёву на тренировке в преддверии турнира в Вашингтоне

Видео: Потапова завязала хвостик Рублёву на тренировке в преддверии турнира в Вашингтоне
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42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) помогла восьмой ракетке мира Андрею Рублёву завязать хвостик на тренировке в преддверии турнира в Вашингтоне (США).

Рублёв пропустит первый круг соревнований в Вашингтоне, а во втором сразится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) – Артур Казо (Франция).

Анастасия Потапова в первом круге турнира в Вашингтоне сыграет с Тэйлор Таунсенд (США).

Напомним, Рублёв и Потапова пропускают Олимпийские игры — 2024 в Париже. Теннисный турнир в столице Франции пройдёт с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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